Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже главу движения "Русофилы"

В Болгарии председатель Национального движения "Русофилы" Николай Малинов обвинён в шпионаже в пользу российских организаций. Речь идет об обществе "Двуглавый орёл" и Российском институте стратегических исследований (РИСИ), близком к Кремлю.

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров уточнил, что расследование продолжается. Николаю Малинову предъявлены обвинения в шпионаже в пользу иностранного государства. Статья предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Малинов освобождён под залог в 50 000 левов (около двух миллионов рублей), ему запрещено покидать страну.

По этому делу были допрошены и другие представители "Русофилов", в их числе главный секретарь движения Кристина Иванова, секретарь Юрий Борисов, заместитель председателя Милен Чакыров и почетный председатель Энчо Москов. Политолог Живко Георгиев также был вызван на следствие для показаний о проведённых им исследованиях по заказу иностранных организаций.

Неправительственная организация "Русофилы" зарегистрирована в 2003 году. Её председатель Николай Малинов неоднократно получал награды президента России. В 2011 году – медаль Пушкина за "большой вклад в сохранение памятных знаков русской воинской славы" в Болгарии, в 2019 году – орден Дружбы за "заслуги в укреплении сотрудничества между народами".

Малинов – бывший депутат парламента Болгарии. На последних выборах он был кандидатом от блока "Объединенные патриоты", однако избран не был. Он не раз публично выступал за переориентацию внешней политики Болгарии на Россию.