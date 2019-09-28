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Культ личности

Оппозиция. Новое поколение. Анастасия Брюханова. Эфир в 20:05

Анастасия Брюханова на митинге в Москве, 2018 год

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В гостях у Леонида Велехова молодой политик Анастасия Брюханова

В новом выпуске передачи – незарегистрированный кандидат в депутаты в Мосгордуму, политическая активистка Анастасия Брюханова

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 28 сентября 2019 года в 20.05

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