Оппозиция. Новое поколение. Анастасия Брюханова. Эфир в 20:05

В новом выпуске передачи – незарегистрированный кандидат в депутаты в Мосгордуму, политическая активистка Анастасия Брюханова
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 28 сентября 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова молодой политик Анастасия Брюханова
В новом выпуске передачи – незарегистрированный кандидат в депутаты в Мосгордуму, политическая активистка Анастасия Брюханова
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 28 сентября 2019 года в 20.05
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