Сервильный рэп. Эфир в 19:05

Рэперы Тимати и Гуф своим новым клипом "Москва" воспели мэра города Сергея Собянина. Один совершенно осознанно, другого использовали "втемную". Почему "звезды", то ли поп-, то ли рэп-культуры, жмутся к власти? И вправду любят? Обсуждают музыкальный критик Артемий Троицкий, телевизионный критик Александр Мельман, театральный режиссер и политик Александр Гнездилов. По вотсапу - Гуф. Ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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