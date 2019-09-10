США ввели санкции против сотрудников СКР, обвинив их в пытках

Соединённые Штаты ввели персональные санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета России, обвинив их в пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Сургуте.

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, речь идёт о руководителе управления Следственного комитета по Сургуту Владимире Ермолаеве и старшем следователе Степане Ткаче. Они обвиняются в пытках не менее семи последователей "Свидетелей Иеговы" в феврале 2019 года. Как утверждается, сотрудники СК во главе с Ермолаевым и Ткачом "душили, били электрошокером и жестоко избивали" "Свидетелей Иеговы" во время допросов.

В 2017 году Верховный суд России признал экстремистской деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" и запретил её в России. После этого начались регулярные аресты и обыски её последователей. В Сургуте после задержания в феврале 7 человек пожаловались на пытки со стороны следователей, однако возбуждать уголовное дело по факту пыток власти отказались.

Соединённые Штаты неоднократно призывали Россию остановить преследования "Свидетелей Иеговы". Как отмечается в заявлении Госдепартамента, "несмотря на то, что они не представляют угрозу национальной безопасности России, более 60 "свидетелей" в начтощее время ожидают суда по уголовным делам в СИХО или под домашним арестом, более 250 под следствием".