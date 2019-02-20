Задержанные в Сургуте последователи "Свидетелей Иеговы" заявили, что их пытали в здании Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.
"Во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. После ухода дежурного адвоката их связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Истязания продолжались на протяжении нескольких часов", – говорится в сообщении.
На истязания пожаловались семь человек. Сотрудники ведомства спрашивали их о том, где проходят собрания "Свидетелей Иеговы", кто их посещает, как зовут старейшин. Отпущенные задержанные зафиксировали травмы и обратились в прокуратуру, сообщается на сайте.
19 февраля трое активистов организации "Свидетели Иеговы" из 15 человек, задержанных на прошлой неделе, были арестованы.
- 15 февраля в двух городах Югры – Сургуте и Лянторе – задержали 15 последователей "Свидетелей Иеговы". В их квартирах прошли обыски по делу об в участии в экстремистской деятельности.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, после чего в стране начались аресты и обыски. Для 29 верующих избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.
- Большинство из арестованных обвинили в организации деятельности религиозной организации, которую было решено ликвидировать "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
- В правозащитном центре "Мемориал" отмечали, что в решении Верховного суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".