Задержанные в Сургуте последователи "Свидетелей Иеговы" заявили, что их пытали в здании Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

"Во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. После ухода дежурного адвоката их связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Истязания продолжались на протяжении нескольких часов", – говорится в сообщении.

На истязания пожаловались семь человек. Сотрудники ведомства спрашивали их о том, где проходят собрания "Свидетелей Иеговы", кто их посещает, как зовут старейшин. Отпущенные задержанные зафиксировали травмы и обратились в прокуратуру, сообщается на сайте.

19 февраля трое активистов организации "Свидетели Иеговы" из 15 человек, задержанных на прошлой неделе, были арестованы.