Суд в Москве заочно арестовал банкиров братьев Ананьевых

Суд в Москве во вторник заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Их обвиняют в растрате в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что братья Ананьевы вместе с соучастниками растратили более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов, принадлежавших банку. В пресс-службе Промсвязьбанка во вторник подтвердили "Интерфаксу", что именно банк в 2018 году подал заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность братьев. В частности, как утверждают в банке, Ананьевы за день до ввода в нём временной администрации совершили 24 сделки купли-продажи акций Промсвязьбанка с выгодой для себя.

О санации Промсвязьбанка было объявлено в декабре 2017 гожа. Тогда же Дмитрий и Алексей Ананьевы уехали из России. Сейчас они находятся за рубежом, и, как сообщает ТАСС, объявлены в международный розыск.

Ранее Промсвязьбанк подал к Ананьевым многомиллиардный иск о возмещении убытков, в рамках которого было арестовано имущество братьев, в том числе десятки домов и земельных участков, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes, картины из Института русского реалистического искусства, основанного Алексеем Ананьевым.