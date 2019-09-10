США ввели санкции против подозреваемых в терроризме

Соединённые Штаты ввели санкции против 15 лиц и организаций, связанных, как утверждается, с террористическими группировками или оказывающих им содействие. Указ о расширении санкций подписал президент Дональд Трамп, подробности приведены в сообщении министерства финансов.
О новых санкциях объявили в Белом доме глава министерства финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео. Белый дом анонсировал участие в брифинге и советника по национальной безопасности Джона Болтона, однако за несколько часов до запланированного выступления он был уволен со своего поста.
Сообщение было приурочено к 18-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
В новом санкционном списке – люди, связанные с организациями ХАМАС, "Аль-Каида", "Исламское государство" и иранским Корпусом стражей исламской революции – все они были признаны в США террористическими.
- Большая часть вопросов журналистов на брифинге касалась не санкций, а увольнения Джона Болтона. Госсекретарь Помпео заявил, что решение уволить Болтона принял президент Трамп, и подчеркнул, что это его право. По словам Помпео, они не совпадали с Болтоном во взглядах на ряд вопросов. Подробностей он не привёл.
- Отвечая на вопрос о предполагаемом информаторе американских спецслужб в высших эшелонах российской власти, который, по данным CNN, был в 2017 году "эвакуирован" из России и теперь живёт в США, Помпео ответил, что сообщение CNN содержало "фактические ошибки", и сослался на заявление ЦРУ, в котором существование такого информатора отрицалось.
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