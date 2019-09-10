США ввели санкции против подозреваемых в терроризме

Соединённые Штаты ввели санкции против 15 лиц и организаций, связанных, как утверждается, с террористическими группировками или оказывающих им содействие. Указ о расширении санкций подписал президент Дональд Трамп, подробности приведены в сообщении министерства финансов.

О новых санкциях объявили в Белом доме глава министерства финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео. Белый дом анонсировал участие в брифинге и советника по национальной безопасности Джона Болтона, однако за несколько часов до запланированного выступления он был уволен со своего поста.

Сообщение было приурочено к 18-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

В новом санкционном списке – люди, связанные с организациями ХАМАС, "Аль-Каида", "Исламское государство" и иранским Корпусом стражей исламской революции – все они были признаны в США террористическими.