Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ЦИК вступился за права избирателей в связи с нарушениями в Петербурге

Губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге, 8 сентября

Смотреть комментарии

Центральная избирательная комиссия России заявила о поддержке "решительных мер" Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В заявлении, опубликованном на сайте ЦИК, говорится о необходимости восстановления нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.

ЦИК России, в частности, озабочен тем, что в Государственную автоматизированную систему "Выборы" не были введены более 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования. Ранее во вторник, 10 сентября, корреспондент Радио Свобода сообщила, что в Петербурге, где по-прежнему не подведены окончательные итоги прошедших в воскресенье муниципальных выборов, независимые кандидаты заявляют о крупных фальсификациях.

Там, где по протоколам побеждают независимые кандидаты, бюллетени под любыми предлогами стараются пересчитать. Многие независимые кандидаты жалуются, что после этого они теряют свою победу, а на первые места выходят представители "Единой России".

Глава петербургской городской избирательной комиссии Виктор Миненко во вторник признал, что во многих городских муниципалитетах выборы прошли с нарушениями и их итоги нужно отменить. Он не исключил, что это придется сделать и в целом по городу.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG