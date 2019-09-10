ЦИК вступился за права избирателей в связи с нарушениями в Петербурге

Центральная избирательная комиссия России заявила о поддержке "решительных мер" Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В заявлении, опубликованном на сайте ЦИК, говорится о необходимости восстановления нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.



ЦИК России, в частности, озабочен тем, что в Государственную автоматизированную систему "Выборы" не были введены более 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования. Ранее во вторник, 10 сентября, корреспондент Радио Свобода сообщила, что в Петербурге, где по-прежнему не подведены окончательные итоги прошедших в воскресенье муниципальных выборов, независимые кандидаты заявляют о крупных фальсификациях.



Там, где по протоколам побеждают независимые кандидаты, бюллетени под любыми предлогами стараются пересчитать. Многие независимые кандидаты жалуются, что после этого они теряют свою победу, а на первые места выходят представители "Единой России".



Глава петербургской городской избирательной комиссии Виктор Миненко во вторник признал, что во многих городских муниципалитетах выборы прошли с нарушениями и их итоги нужно отменить. Он не исключил, что это придется сделать и в целом по городу.