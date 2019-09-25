Лицом к событию

Главами Совета Федерации и Верховного суда 25 сентября вновь назначены все те же лица, ветераны политики.А вот часть губернаторов, возможно, ждет ротация. Исследование "Минченко-консалтинг" прогнозирует замену 10–11 глав регионов к выборам 2020 года.К чему ведет такая кадровая политика Кремля? Почему на федеральном уровне должности получают все те же "старые кони", которые "борозды не испортят", а на региональном фактически назначаются губернаторами "молодые технократы"? Обсуждают политологи Александр Кынев, Константин Калачев, Михаил Виноградов. Ведет передачу Михаил Соколов.