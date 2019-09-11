Малофеев спустя полгода вышел из "Справедливой России"

Предприниматель и собственник группы компаний "Царьград" Константин Малофеевобъявил о выходе из партии "Справедливая Россия" спустя полгода после вступления в неё.

Как рассказал Малофеев РБК, выйти из "Справедливой России" он решил некоторое время назад, но подал заявление только сейчас, чтоб не навредить партии перед выборами. По его словам, он не смог совмещать работу в партии с обязанностями заместителя патриарха Кирилла во "Всемирном русском народном соборе", куда он вошел в апреле.

Малофеев также сообщил РБК, что занял пост главы наблюдаетльного совета Международного агентства суверенного развития и займется привлечением финансирования для стран Африки.

Ранее СМИ писали, что в "Справедливой России" Малофеев претендовал на пост заместителя председателя партии Сергея Миронова и должен был стать её спонсором. Однако против одного из спонсоров вторжения России на Украину выступили влиятельные члены партии.