Основателя "Царьграда" не пустили в руководство "Справедливой России"

Партия "Справедливая Россия" не пустила основателя телеканала "Царьград" бизнесмена Константин Малофеева в своё руководство. Съезд, на котором он должен был быть утверждён заместителем председателя партии, не состоится. Против одного из спонсоров вторжения России на Украину выступили влиятельные справедливороссы, пишет РБК.

О том, что Малофеев вступил в "Справедливую Россию" и может стать её сопредседателем писала в марте газета "Коммерсантъ". 21 апреля должен был состояться съезд, на котором предполагалось внести соответствующие изменения в устав. В четверг член президиума совета справедливороссов Олег Шеин заявил, что мероприятие не состоится.

Источник Znak.com утверждает, что апрельский съезд было решено перенести на осень с формулировкой "не будем спешить". Против вступления Малофеева в "Справедливую Россию" выступала часть влиятельных партийцев, утверждает РБК. Неназванный собеседник издания утверждает, что осенью вопрос о сопредседательстве Малофеева обсуждаться не будет.

Сам Малофеев отказался комментировать РБК ситуацию в "Справедливой России". В апреле он стал сопредседателем главы Всемирного Русского народного собора, организацию возглавляет предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев). Сообщается, что он будет курировать в организации разработку стратегии развития России до середины XXI века.