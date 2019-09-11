Предполагаемый информатор ЦРУ в администрации Владимира Путина Олег Смоленков выехал из дома в Вирджинии после публикаций о нём в американских СМИ. Об этом корреспонденту Радио Свободная Европа/Радио Свобода рассказал слышавший об этом один из соседей россиянина в округе Стаффорд.

Корреспондент Свободы приехал в дом, который, согласно публичному реестру, принадлежит семье Смоленковых. Никто не ответил ему на звонок в дверь, двери плотно закрыты шторами. Но ему удалось пообщаться с местными жителями – многие из которых, как сказал ему один из соседей, бывшие или действующие сотрудники ФБР и военнослужащие.

Один из соседей сказал репортёру, что слышал, что в доме уже год живёт русская семья. Это совпадает с данными журналистов, о том, что год назад семья россиян купила этот дом площадью 760 квадратных метров, оценённый в 925 тысяч долларов.

Этот сосед слышал, что жители покинули особняк после наступления темноты 9 сентября – сразу после того, как канал CNN, а затем и другие СМИ сообщили о завербованном ЦРУ высокопоставленном сотруднике Кремля.

Кто такой Олег Смоленков?

Имя Олега Смоленкова ранее упоминалось в связи с информацией о завербованном ЦРУ высокопоставленном российском чиновнике. Сотрудник американской разведки, по данным СМИ несколько десятилетий строил карьеру российского чиновника, а в 2017 году был вывезен из России из-за опасности разоблачения. По данным американских журналистов, агент ЦРУ не входил в ближайшее окружение Владимира Путина, но регулярно встречался с ним.

Имя агента американская пресса сначала не раскрывала. В понедельник анонимный Telegram-канал "Беспощадный пиарщик" связал агента ЦРУ со Смоленковым, который летом 2017 года пропал без вести, уехав с семьёй на отдых в Черногорию. Газета "Коммерсантъ" нашла недвижимость, записанную на имя чиновника в Вирджинии. Газета The New York Times во вторник сообщила, что Смоленков работал на ЦРУ десятилетиями, и повторила версию CNN, что он был главным информатором спецслужб США по делу о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Смоленков не менее пяти лет работал в аппарате помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова. Об этом сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам. В администрации президента, утверждает источник газеты, Смоленков имел доступ "к весьма чувствительной информации", включая данные спецслужб. Другой источник газеты уверен, что у Смоленкова не было доступа к секретным данным, но он мог узнавать такую информацию в кулуарных разговорах с коллегами. Чиновник работал в посольстве России в США, когда Ушаков был там послом, а затем в аппарате правительства РФ, где Ушаков был заместителем руководителя. В Администрации президента изданиям подтвердили, что Смоленков работал в ведомстве, но не комментируют его связь с разведками других стран и его доступ к секретной информации. В ЦРУ назвали информацию "неточной", президент Трамп сказал, что ответ ведомства его устраивает. В ФСБ информацию не комментировали.

Журналистам связаться со Смоленковым не удалось. Когда у его дому приехал корреспондент NBC News, ему никто не открыл, вскоре к нему подъехал автомобиль с предполагаемыми правительственным агентами США и поинтересовались целью его визита.