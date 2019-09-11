В Барнауле жители добиваются новой школы вместо сгоревшей

В Алтайском крае начался сбор подписей с требованием построить школу в посёлке Ерестной Центрального района Барнаула. Прежняя школа сгорела 10 лет назад, а сейчас на её месте возводится коттеджный посёлок. Об этом сообщается в группе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".

Официальное обращение властям направила общественная организация "Гражданский патруль". Активисты просят губернатора Виктора Томенко провести проверку сноса сгоревшей школы и передачи её территории под строительство коттеджей.

По словам главы местного отделения "Гражданского патруля" Игоря Берга, жители посёлка остро нуждаются в новой школе, а власти проблему не решают и считают строительство нецелесообразным.

Такая позиция противоречит действующему законодательству, считает активист. В климатических условиях Алтайского края школы должны находиться в полукилометре от дома. Здесь же порядка трех тысяч детей не имеют школы в пешей доступности. При этом школьные маршруты не организованы." Дети ходят по неосвещенным участкам города, без тротуаров, частично лесом, или проезжают по восемь остановок", – рассказал представитель "Гражданского патруля".

Здание, в котором располагалась поселковая школа и детский сад, сгорело в 2009 году, как говорят жители, из-за поджога. Сейчас школьную территорию застраивают коттеджами. От бывшей школы остался только фундамент.

В феврале в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин коснулся вопроса обеспечения российских школ. Он призвал в ближайшие два года полностью решить вопрос с отоплением школ, обустройством туалетов, проведением водопровода и канализации.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами.Она назвала ситуацию "позором российской власти"