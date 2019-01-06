"Хуже быть не может". Три тысячи российских школ – без теплых туалетов

Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом недавно заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав ситуацию "позором российской власти" и в очередной раз призвав решить существующую проблему. О том, что до конца 2018 года все учебные заведения должны быть обеспечены теплыми туалетами, еще в августе, перед началом учебного года, заявил на совещании премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ответственность за их строительство он возложил на местные власти, которые традиционно жалуются на нехватку средств.

Наталья Б. – мама девочки, которая учится в коррекционном классе одной из поселковых школ Республики Саха-Якутия. Наталья не хочет называть свою фамилию и населенный пункт: боится мести администрации, хотя в чем она может заключаться – сказать затрудняется.

Зимой детям отгородили в классе угол, в котором стояло ведро – это и был их туалет

По словам Натальи, когда дочка в первый раз увидела дырки в полу уличного туалета, ей стало плохо – от запаха и внешнего вида уборной. "Там так воняло, что резало глаза", – вспоминает Наталья. По ее словам, дочка категорически отказывалась ходить в этот туалет, терпела до последнего. Дома случались истерики. Дошло до того, что зимой детям отгородили в классе угол, в котором стояло ведро – это и был их туалет. По словам Натальи, первый биотуалет в класс дочки купили они с мужем на свои деньги, потому что не могли смотреть на страдания и унижения ребенка. Позже администрация школы все-таки купила несколько биотуалетов, но иногда зимой они замерзают, так что проблему трудно назвать решенной.

Лидером по нехватке теплых туалетов является Забайкалье – здесь вынуждены пользоваться холодными уличными туалетами учащиеся более чем 300 школ. Специалисты напоминают, что это нарушает санитарно-гигиенические нормы. Кроме того, переохлаждение опасно для здоровья мальчиков и девочек.

Всего же, по статистике, без теплых туалетов живет каждая четвертая российская семья, или 35 миллионов человек.

В ноябре 2018 года проблему нехватки теплых школьных туалетов подняли на заседании Совета Федерации, когда обсуждали возможность увеличения бюджетного финансирования на создание новых мест в школах. Член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Евгений Бушмин отметил, что кроме проблемы строительства школ существуют вопросы, связанные со здоровьем школьников, в том числе с "обеспечением санитарно-гигиенических условий и оборудованием школ теплыми туалетами". Он заявил о необходимости включить этот вопрос в программу по модернизации школ и найти на это дополнительные средства.

"Я считаю, стыдно регионам, стыдно власти, стыдно сенаторам, здесь сидящим, губернаторам и всем остальным, что у нас более 3200 школ без теплых туалетов. Это здоровье детей, а потом мы удивляемся, почему у нас растет бесплодие. Это катастрофа для девочек и мальчиков", – сказала на это Матвиенко. По ее словам, проблему должно решать не только государство, но и представители бизнеса и родители.

По официальны данным, Якутия 10 лет не вкладывает деньги в строительство теплых школьных туалетов. В последний раз программа по реконструкции школьных туалетов была профинансирована здесь в 2004–2008 годах. Но до сих пор каждый десятый школьник вынужден пользоваться уличными туалетами. Стоимость туалета с септиком составляет от 900 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей. За 600 тысяч можно оборудовать теплые удобства с выгребной ямой. Спецавтотехника для откачки стоков стоит 2 миллиона рублей, поэтому власти и не спешат оборудовать школы теплыми туалетами.

​Подобная ситуация сложилась и в Забайкалье – там прокурорская проверка показала, что более чем в 300 школах региона дети ходят в туалет на улице.

О том, как пользование холодными уличными туалетами может отразиться и уже отражается на здоровье детей, рассказала доктор биологических наук, профессор, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких:

Такие туалеты опасны переохлаждением, это некомфортная ситуация, дети терпят, стараются добежать до дома

–- Во-первых, такие туалеты опасны переохлаждением. Дети выскакивают в туалет из теплого помещения на холод, и не все закалены так, чтобы не реагировать на эту резкую смену температуры. Второе, мягко скажем, это очень некомфортная ситуация, а значит, дети терпят, стараются добежать до дома, а это еще хуже. Потому что ребенок не должен терпеть, это негативно сказывается на его состоянии, на состоянии мочеполовой системы, на психологическом состоянии, для него это стрессовая ситуация. Есть чисто физическое напряжение от того, что дети терпят. Они выскакивают, резко меняется температура, понятно, что они чаще болеют. Правда, я не думаю, что здесь есть специальные наблюдения. Но это особенно опасно для девочек, потому что переохлаждение грозит им серьезными проблемами в будущем, как будущим мамам. Понятно, что эту ситуацию сегодня нужно решить. Биотуалеты стоят не так дорого. Когда директору школы отпускаются какие-то средства, он должен думать, на что их потратить – на дорогостоящие тренажеры в физкультурный зал или на биотуалеты. Многие сегодня активно покупают тренажеры. Но я думаю, что это непонимание ситуации. Я согласна с Валентиной Матвиенко – это позор для большой страны и для ее современного развития, – полагает профессор Марьяна Безруких.

Психолог Ольга Маховская убеждена, что пользование холодными уличными туалетами является для большинства детей сильным стрессом:

Гигиена, чистота, аккуратность – это критерии, по которым дети учатся различать, кто к какому классу относится

– Дети к такому очень чувствительны. Вообще, я думаю, что гигиена, чистота, качество одежды, качество еды, аккуратность – это те критерии, по которым дети учатся различать, кто к какому классу относится. И они очень по этому поводу переживают. Я точно знаю, что страх не преодолеть бедность и остаться на дне демотивирует детей в обучении и приводит к депрессиям. Ну, по крайней мере, каждый раз, когда происходят какие-то страшные события в школах, типа керченского стрелка и так далее, мы всегда видим, что одним из мотивов агрессора становится ужас бедности, страх перед социальным расслоением, страх, что ты не справишься. Депрессия, связанная с таким чувствительным ожиданием того, кто ты, кем ты будешь, не в смысле – космонавтом или попадешь на большую сцену театра, а в смысле – ты будешь бедным или богатым, вот эта депрессия может носить и такой агрессивный характер. Дети могут, как ни странно, драться, ненавидеть друг друга, презирать из-за такой чепухи.

Такой туалет – вещь, страшно унижающая сама по себе, уже хуже быть не может. Это такой маркер того, что твоя жизнь не удалась. Несколько раз в день ты должен тыкаться в эту вонючую яму. Для чего – чтобы понимать, где твое место? Мы пропагандируем школу для детей как храм науки, искусства, образования, там должно находиться все самое лучшее. А ребенок приходит и понимает, что для него это не храм. Он просто маленький, беззащитный, униженный человек. Я думаю, что из таких школ выходят дети с низкой самооценкой и с высокой тревожностью, тревожным ожиданием будущего. Я встречала детей, которые приезжали в Москву и удивлялись: какие здесь шикарные туалеты. Но судить по туалетам о качестве жизни – это старая советская традиция. И это очень грустно, потому что мне казалось, что на хороший чистый, теплый клозет мы все уже заработали. Но выясняется, что это не так, – говорит психолог Ольга Маховская.

Отсутствие теплых туалетов в России в XXI веке носит масштабный характер. Каждая четвертая семья (почти 35 миллионов человек) живет в квартире или деревянном доме без туалета , когда "удобства" – на улице. Каждое третье домохозяйство (47 миллионов) не имеет горячей воды. У 29 миллионов человек нет даже холодного водоснабжения, а у 22 миллионов – отопления. Эти факты приводятся в свежем докладе Росстата "Жилищные условия населения". В среднем по стране доля благоустроенного жилья (с водопроводом, канализацией, отоплением, горячей водой, газом или электроплитой) составляет 62,7 процентов. Среди самых отстающих регионов по этим показателям – Курганская, Псковская, Томская, Кировская, Новгородская, Костромская, Сахалинская области, Алтайский край и Забайкальский, республики Дагестан, Якутия и Калмыкия.