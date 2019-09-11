Большая палата Европейского суда по правам человека в среду провела слушания по делу "Украина против России", где, в частности, идёт речь о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове. Об этом сообщается на сайте суда.
Речь идёт о нарушении почти всех статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Стороны имели по 45 минут для изложения своей позиции по делу и 20 минут для ответов на дополнительные вопросы судей Большой Палаты ЕСПЧ, вынесение решения сегодня не предполагалось.
Иск против России был подан Украиной в 2014 году. Москву обвиняют в нарушении права на жизнь, на запрещение пыток, на свободу и личную неприкосновенность, свободу мысли, права на защиту собственности, образование и других статей Конвенции. Российские власти обвиняют в убийстве украинских военных, преследовании крымских татар, незаконной выдаче российского гражданства жителям полуострова, похищениях и препятствованию работе СМИ.
Кто представляет стороны
Украину на заседании представлял уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, Россию - уполномоченный России при Суде Михаил Гальперин. Высказывая свою позицию, представители Москвы заявили, что жалоба в ЕСПЧ подана незаконным правительством Украины, а референдум в Крыму был проведён в соответствии с украинскими законами, пересказывает трансляцию заседания глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Российскую сторону, как в делах ЮКОСа и о пятидневной войне с Грузией в 2008 году, представляю представлять юристы адвокатского бюро "Иванян и партнеры" и британские юристы, сообщает телеканал Дождь. Годовой контракт Минюста на их услуги в 2016 году составил почти полмиллиарда рублей, но дальнейшие условия и итоговая цена работы адвокатов засекречены, отмечает канал.
- 27 февраля российские спецназовцы без опознавательных знаков заняли здания Верховного совета и правительства Автономной республики Крым на Украине, подняв над ними российские флаги. На следующий день был захвачен аэропорт Симферополя, впоследствии российские военные установили блокаду украинских военных частей. После установления силового контроля над полуостровом там 16 марта 2014 года был проведён непризнанный Украиной и международным сообществом референдум о присоединении к России, после чего Крым был аннексирован.
- Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели против Москвы ряд экономических санкций. Россия называет события в Крыму "восстановлением исторической справедливости".
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