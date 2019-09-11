Большая палата Европейского суда по правам человека в среду провела слушания по делу "Украина против России", где, в частности, идёт речь о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове. Об этом сообщается на сайте суда.

Речь идёт о нарушении почти всех статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Стороны имели по 45 минут для изложения своей позиции по делу и 20 минут для ответов на дополнительные вопросы судей Большой Палаты ЕСПЧ, вынесение решения сегодня не предполагалось.

Иск против России был подан Украиной в 2014 году. Москву обвиняют в нарушении права на жизнь, на запрещение пыток, на свободу и личную неприкосновенность, свободу мысли, права на защиту собственности, образование и других статей Конвенции. Российские власти обвиняют в убийстве украинских военных, преследовании крымских татар, незаконной выдаче российского гражданства жителям полуострова, похищениях и препятствованию работе СМИ.

Кто представляет стороны

Украину на заседании представлял уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, Россию - уполномоченный России при Суде Михаил Гальперин. Высказывая свою позицию, представители Москвы заявили, что жалоба в ЕСПЧ подана незаконным правительством Украины, а референдум в Крыму был проведён в соответствии с украинскими законами, пересказывает трансляцию заседания глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Российскую сторону, как в делах ЮКОСа и о пятидневной войне с Грузией в 2008 году, представляю представлять юристы адвокатского бюро "Иванян и партнеры" и британские юристы, сообщает телеканал Дождь. Годовой контракт Минюста на их услуги в 2016 году составил почти полмиллиарда рублей, но дальнейшие условия и итоговая цена работы адвокатов засекречены, отмечает канал.