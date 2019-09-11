В Новосибирске городские службы закрасили памятную "стену "Битлз"

Сотрудники коммунальных служб закрасили единственное в Новосибирске место памяти легендарной британской группы "Битлз", которое существовало 20 лет.
"Стены в арке дома №44 на улице Челюскинцев привели в соответствие с требованиями безопасности, закрасив белой краской. Барельеф с надписью All You Need Is Love, изготовленный питерскими художниками, не тронули", – рассказала корреспонденту издания "Сибирь.Реалии" директор ЖЭУ Ирина Мальцева.
Жители дома, в арке которого находится роспись в честь британской группы, жаловались на то, что из гулкого прохода постоянно доносятся неприличные слова, громкая музыка и там постоянно распивают спиртные напитки.
Объект ни за кем не закреплён и не считается памятником, поэтому его приравняли к вандальным надписям и закрасили. После этого защитники "стены "Битлз" поверх краски написали лозунг "Пластмассовый мир победил". Новые надписи стали появляться ещё чаще, чем раньше.
Новосибирские поклонники "Битлз" заявили, что будут требовать от муниципалитета, чтобы стену, которая существует в этой арке уже более 20 лет, официально зарегистрировали как памятник.
"В Москве, прямо в центре, есть стена Цоя. На Старом Арбате. Вся расписана, и никто её не трогает. А здесь – всего лишь арка жилого дома. Кому эти признания в любви к хорошей музыкальной группе мешают? Здесь даже как-то обвенчаться пара приходила – настолько любима ими эта музыка, та эпоха", – рассказала поклонница "Битлз" Алла Павловская.
- "Арка "Битлз" возникла в Новосибирске в 1999 году, однако первые надписи появились в ней в начале 80-х, после убийства Джона Леннона. Барельеф с цитатой одной из самых популярных песен группы – All You Need Is Love – для Новосибирска сделали художники из Санкт-Петербурга – города, где есть символическая улица Джона Леннона.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.