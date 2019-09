В Новосибирске городские службы закрасили памятную "стену "Битлз"

Сотрудники коммунальных служб закрасили единственное в Новосибирске место памяти легендарной британской группы "Битлз", которое существовало 20 лет.

"Стены в арке дома №44 на улице Челюскинцев привели в соответствие с требованиями безопасности, закрасив белой краской. Барельеф с надписью All You Need Is Love, изготовленный питерскими художниками, не тронули", – рассказала корреспонденту издания "Сибирь.Реалии" директор ЖЭУ Ирина Мальцева.

Жители дома, в арке которого находится роспись в честь британской группы, жаловались на то, что из гулкого прохода постоянно доносятся неприличные слова, громкая музыка и там постоянно распивают спиртные напитки.

Объект ни за кем не закреплён и не считается памятником, поэтому его приравняли к вандальным надписям и закрасили. После этого защитники "стены "Битлз" поверх краски написали лозунг "Пластмассовый мир победил". Новые надписи стали появляться ещё чаще, чем раньше.

Новосибирские поклонники "Битлз" заявили, что будут требовать от муниципалитета, чтобы стену, которая существует в этой арке уже более 20 лет, официально зарегистрировали как памятник.

"В Москве, прямо в центре, есть стена Цоя. На Старом Арбате. Вся расписана, и никто её не трогает. А здесь – всего лишь арка жилого дома. Кому эти признания в любви к хорошей музыкальной группе мешают? Здесь даже как-то обвенчаться пара приходила – настолько любима ими эта музыка, та эпоха", – рассказала поклонница "Битлз" Алла Павловская.