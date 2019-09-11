В Эстонии суд приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за шпионаж

В Эстонии приговорили россиянина к пяти годам тюрьмы за шпионаж. Суд вынес приговор 29 августа, сегодня об этом сообщили эстонские СМИ. Имя гражданина России не называется.

Сообщается, что он пошёл на сделку со следствием. Также суд конфисковал у россиянина в пользу государства 1300 евро, "полученные преступным путем".

Эстонская полиция безопасности (КаПо) сообщала о его задержании в мае, указав только инициалы – "А.А." Россиянину вменили действия ненасильственного характера против Эстонии. Детали обвинения также пока не раскрываются, поскольку расследование ещё идёт, уточнил пресс-секретарь КаПо.

В мае 2017 года суд в Эстонии приговорил Артёма Зинченко к пяти годам лишения свободы за шпионаж. Он проживал в Эстонии и сотрудничал с ГРУ.

В феврале 2018 года Артёма Зинченко обменяли на осуждённого за шпионаж в России эстонского гражданина Райво Суси. В декабре 2017 года Мосгорсуд приговорил Суси к 12 годам строгого режима.

За последние несколько лет в Эстонии по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб были задержаны не менее 15 человек, отмечает эстонское издание Postimees.