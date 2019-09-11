Суд счёл незаконной приостановку работы британского парламента

Апелляционный суд Шотландии признал незаконным решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Суд постановил, что это решение должно быть отменено. Однако окончательное слово в этом споре остается за Верховным судом Британии, передаёт "Би-Би-Си".

Палата общин Великобритании ушла на перерыв два дня назад. Он должен продлиться до 14 октября. Оппоненты Джонсона считают, что премьер-министр таким образом хотел упростить себе задачу и добиться "Брекзита без сделки" без участия парламентариев.

Тем не менее оппонентам главы правительства ещё до перерыва удалось провести законопроект, запрещающий Джонсону Брекзит без сделки 31 октября. Если к этой дате Джонсон не сможет достичь договоренностей с Брюсселем, ему придется просить о новой отсрочке выхода из Евросоюза.

Таким образом, какими будут последствия спора о законности приостановки работы парламента, пока не ясно. Верховный суд Британии рассмотрит вопрос 17 сентября.