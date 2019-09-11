Путин не посмотрел фильм Дудя о теракте в Беслане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критические заявления о власти, с которыми на вручении премии "Человек года" выступили журналист Юрий Дудь, режиссёр Кирилл Серебренников и кинокритик Антон Долин.

"Не стоит преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий, тем более ошибочно проецировать высказывания, сделанные на них, на общее настроение", – заявил Песков, добавив, что "хотя подобные заявления делают "талантливые, уважаемые люди, у них есть очень много оппонентов – тоже состоявшихся людей, которые могут не менее аргументировано разбить их тезисы".

Отвечая на вопрос журналистов, видел ли Владимир Путин последний документальный фильм Юрия Дудя о Беслане, который приурочен к пятнадцатой годовщине теракта и гибели 333 человек в местной школе, Песков сказал, что сам он фильм посмотрел, а президент – нет. При этом пресс-секретарь президента ушёл от ответа на вопрос о впечатлениях от увиденного.

В сентябре 2004-го года Дмитрий Песков – тогда первый заместитель пресс-секретаря Владимира Путина – занимался информационным освещением теракта, которое сопровождалось ложью о количестве заложников и нежелании террористов идти на переговоры.

Накануне в Большом зале Московской консерватории прошла 17-я церемония вручения премии "Человек года", которую основал журнал GQ. Победитель в номинации "Лицо с экрана" журналист Юрий Дудь, выступая с благодарственной речью, призвал присутствующих в зале "не молчать, когда в России в следующий раз будут метелить простых прохожих дубинками, воровать следующий вагон государственных денег и вбрасывать новую пачку макулатуры в избирательную урну".

Кирилл Серебренников, получая премию как режиссёр года, заявил, что назвал бы людьми года "тех, кто договорился об обмене заключёнными между Россией и Украиной, тех, кто не дал посадить журналиста Ивана Голунова, и тех, кто выходит на площади и бьётся за справедливость".

Кинокритик Антон Долин, победивший в номинации "Автор года", в своей речи также говорил о состоявшемся обмене. Он назвал это "событием года", при этом напомнив, что когда украинский режиссёр Олег Сенцов вышел из российской тюрьмы, в неё тут же посадили активиста Константина Котова, который в течение пяти лет призывал Кремль к обмену "всех на всех", стоя в мирных одиночных пикетах. Долин призвал присутствующих в зале выступать "за то, чтобы в России не было политических заключённых".