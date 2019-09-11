Юрий Дудь призвал коллег не молчать о репрессиях и произволе

Журналист Юрий Дудь на вручении премии журнала GQ "Человек года" призвал коллег не молчать о политических репрессиях, полицейском "беспределе" и фальсификациях на выборах. Запись выступления разместил в твиттере "МБХ медиа".

"Молчание уже перестало быть спасительным оберегом" и прийти могут в любой дом, даже если он "находится на Рублево-Успенском шоссе". "А если нет разницы, то, по словам Дудя, он не понимает,"почему нам надо встречать беспредел молчанием, а не лицом к лицу"

"Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", — сказал Юрий Дудь,удостоенный премии в номинации "Лицо с экрана".

Режиссер Кирилл Серебренников, победивший в номинации "Человек года" призвал считать "людьми года" всех тех, кто отстаивает гражданские права, бьётся за справедливость и даёт возможность жить в России здравому смыслу, порядочности, честности, надежде.

Кинокритик Антон Долин, победивший в номинации "Автор года" призвал освободить осужденного на четыре года по "дадинской" статье" активиста Константина Котова и других политзаключенных. Он назвал главным событием года обмен заключенными между Россией и Украиной. Но, по словам Долина,есть закон "сохранения подлости", когда этот обмен состоялся человек,"который все эти пять лет выходил с одиночными пикетами к администрации президента, другим приятным местам и призывал к этому обмену "всех на всех", ни за что сел в тюрьму, сказал кинокритик Антон Долин.