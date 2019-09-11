В Гюмри найден мёртвым российский военнослужащий 102-й базы

В Гюмри найден мёртвым 23-летний военнослужащий российской армии. Об этом со ссылкой на Следственный комитет Армении сообщает ТАСС. По данным агентства, на теле солдата 102-й российской базы есть признаки насильственной смерти, а именно – порезы. Возбуждено уголовное дело, проводится следствия. Имя погибшего и другие подробности произошедшего пока неизвестны.

В 2015 году в Гюмри была убита семья Аветисян, в том числе полугодовалый ребенок. По этому делу был пожизненно осужден военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков. В 2017 году, несмотря на протесты в Гюмри, Пермякова выдали на родину.

В том же году в Гюмри был убит российский контрактник Дмитрий Ялпаев. Его зарезал местный житель, у которого, как заявило потом следствие, были обнаружены признали психического расстройства.

В конце 2017 года в Гюмри произошло ещё одно убийство – погибла 57-летняя местная жительница. Позднее стало известно, что по делу задержан военнослужащий 102-й базы.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания российских солдат в городе продлевается до 2044 года.