В Армении по делу о гибели женщины задержан российский военный

В Армении задержали российского военнослужащего 102-й базы в городе Гюмри. Он может быть связан с гибелью 57-летней местной жительницы, которую избили 2 декабря. Об этом сообщают российские и армянские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Армении.

Имя и звание российского военнослужащего в публикациях не указаны.

В январе 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян, в том числе полугодовалый ребенок. На следующий день после нападения был задержан российский военнослужащий Валерий Пермяков.

В августе 2016 года суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве. Осужденного передали российской стороне в мае 2017 года.

Родственники семьи Аветисян подали иск к России с требованием выплатить 450 тысяч евро компенсации. Они считают российские органы власти виновными в том, что в ряды вооруженных сил попал человек с психическими отклонениями.