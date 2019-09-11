Суд вернул в прокуратуру дело Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело театральной "Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников. Об этом из зала суда сообщил корреспондент Радио Свобода. Все обвиняемые отпущены из-под подписки о невыезде.

Дело вернулось из-за ошибок в обвинительном заключении. По словам одного из адвокатов обвиняемых Юрия Лысенко, следствие ошибочно сделало вывод, что обналичивание денег можно приравнивать к хищению.

Прокурор на заседании ранее днём сказал, что находится "в недоумении" от этого предложения суда. Обвинение подозревает руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, генерального директора компании Юрия Итина, бывшего бухгалтера студии Нину Масляеву и бывшего директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софью Апфельбаум в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект.

В августе Мещанский суд Москвы огласил результаты экспертизы по делу о хищении средств в "Седьмой студии". Согласно заключению, театральный проект, на который дало деньги государство, стоил дороже выделенной субсидии и стал важным культурным событием десятилетия. Из этого следует, что Серебренников не украл, а сэкономил государственные деньги.

На заседании в среду обвинение заявило, что планирует вызвать на допрос некоторых экспертов, ставя под сомнение их выводы.