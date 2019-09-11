Госдума одобрила закон, разрешающий уничтожать дроны на митингах

Государственная дума России в среду в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий сотрудникам силовых ведомств, в частности – ФСО, ФСБ и Росгвардии, уничтожать дроны на митингах.

Из 393 депутатов, голосовавших по проекту закона, лишь один высказался против, ещё один воздержался.

В пояснительной записке к документу, который разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалёвым, сказано, что отсутствие правил, по которым полицейские могут сбивать беспилотники, зачастую влечёт за собой подачу гражданских исков о возмещении причинённого ущерба.

В связи с этим депутаты предложили разрешить "ограничивать нахождение дронов над местами проведения массовых публичных мероприятий и над прилегающими территориями, сбивать беспилотники, а также подавлять и перехватывать сигналы их управления".

Целями законопроекта, согласно его авторам, являются "защита жизни, здоровья и имущества граждан, проведения неотложных оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий".

Этим летом на протестных акциях в Москве сотрудники силовых структур неоднократно сбивали дроны, с помощью которых участники митингов снимали происходящее.

Так, 10 августа на проспекте Сахарова, во время согласованного митинга оппозиции, полицейские при помощи электронной пушки сбили дрон Михаила Колибабы. При этом на владельца коптера не составляли протокол о нарушении правил использования воздушного пространства и не проводили официальную процедуру изъятия дрона.

Позже Колибабе сообщили, что он может забрать аппарат в отделении "Бастион" Федеральной службы охраны. Но там участнику митинга заявили, что не занимались охраной объектов на проспекте Сахарова, и где его дрон – никто не знает.