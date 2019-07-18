Госдума приняла законы о "шпионской" технике

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроекты, уточняющие понятие "спецсредств", из-за которых россияне могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже. Изменения внесут в Уголовный кодекс РФ и в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

К "шпионской" технике, согласно документам, относятся устройства для тайного получения информации или доступа к ней без ведома её обладателя. К таким гаджетам не относятся устройства бытового назначения, которые могут записывать фото, видео, аудио, определять геолокацию и находятся в свободном обороте. На приборах должна быть маркировка с их назначением и функционалом, уточняется в законах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что к шпионским гаджетам, в частности, не будут относиться GPS-трекеры для поиска домашних животных и очки со встроенной видеокамерой.

Генеральная прокуратура России ранее выступала против уголовного наказания за "шпионскую технику".

Самым резонансным стало уголовное дело курганского фермера Евгения Васильева, задержанного за использование GPS-трекера для слежки за своим телёнком. Васильеву грозило до четырех лет лишения свободы. Позднее дело было прекращено.