Два французских министра получили письма с вложенными пулями

Во Франции министр экономики Брюно Ле Мэр и министр госфинансов Жеральд Дарманен получили письма с вложенными пулями. Об этом сообщает телеканал BFM. По информации журналистов, неизвестные угрожают чиновникам расправой.

СМИ отмечают, что в ближайшее время Ле Мэр намерен обратиться с заявлением в полицию из-за угроз.

Дарманен уже получал послания с угрозами в мае 2018 года. Тогда неизвестный написал, что министра постигнет участь Поля Думера – президента Франции, убитого в 1932 году.