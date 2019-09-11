Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Два французских министра получили письма с вложенными пулями

Брюно Ле Мэр

Смотреть комментарии

Во Франции министр экономики Брюно Ле Мэр и министр госфинансов Жеральд Дарманен получили письма с вложенными пулями. Об этом сообщает телеканал BFM. По информации журналистов, неизвестные угрожают чиновникам расправой.

СМИ отмечают, что в ближайшее время Ле Мэр намерен обратиться с заявлением в полицию из-за угроз.

Дарманен уже получал послания с угрозами в мае 2018 года. Тогда неизвестный написал, что министра постигнет участь Поля Думера – президента Франции, убитого в 1932 году.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG