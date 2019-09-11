В США прошли траурные мероприятия по случаю терактов 11 сентября

Памятные мероприятия по случаю 18-й годовщины терактов 11 сентября прошли в США.

Сотни выживших и родственники погибших собрались в Нью-Йорке на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. В память о погибших ровно в 8 часов 46 минут, когда в северную башню комплекса врезался первый угнанный террористами самолёт, объявили минуту молчания.

Президент США Дональд Трамп провёл минуту молчания в Белом доме. Затем он отправился на церемонию для семей погибших в результате атаки на Пентагон. Во время своего выступления Трамп пообещал продолжить военную операцию против радикального движения "Талибан". В начале сентября президент США прекратил переговоры с талибами после взрыва в Кабуле. Тогда погибли 12 человек, в том числе американский военный. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.

Теракты 11 сентября 2001 года совершили 19 террористов, связанных с "Аль-Каидой". Они захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового цента в Нью-Йорке и здание Минобороны в Вашингтоне. Еще один лайнер разбился неподалеку от города Шанксвилл в Пенсильвании в ходе попытки пассажиров и экипажа вернуть управление самолётом. Считается, что целью террористов, захвативших этот лайнер, был Капитолий или Белый дом.

В терактах 11 сентября погибли почти три тысячи человек, шесть тысяч получили ранения.