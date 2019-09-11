Прокурор запросил до 8,5 лет тюрьмы для обвиняемых по делу "Артподготовки"

В Ростовском областном суде обвинение запросило восемь с половиной и восемь лет колонии строгого режима для Владислава Мордасова и Яна Сидорова, обвиняемых в покушении на организацию массовых беспорядков.

Для третьего обвиняемого по этому делу, Вячеслава Шашмина, прокурор запросил три года общего режима.

5 ноября 2017 года в Ростове-на-Дону были задержаны 13 сторонников запрещённого в России движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, обещавшего в этот день "революцию". По версии следствия, трое из них – Мордасов, Сидоров и Шашмин – с помощью агитационных материалов призывали к беспорядкам, а также планировали нападения на полицейских.​

Сами активисты настаивают, что лишь проводили мирные пикеты, которые никак не были связаны с намеченной на тот день "революцией".

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех троих жителей Ростова-на-Дону политзаключёнными, а международная организация Amnesty International – узниками совести. Правозащитники считают доводы следствия неправдоподобными, дело – сфабрикованным, а содержание активистов под стражей – незаконным.