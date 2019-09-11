Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Прокурор запросил до 8,5 лет тюрьмы для обвиняемых по делу "Артподготовки"

Ян Сидоров, один из обвиняемых в подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону

Смотреть комментарии

В Ростовском областном суде обвинение запросило восемь с половиной и восемь лет колонии строгого режима для Владислава Мордасова и Яна Сидорова, обвиняемых в покушении на организацию массовых беспорядков.

Для третьего обвиняемого по этому делу, Вячеслава Шашмина, прокурор запросил три года общего режима.

5 ноября 2017 года в Ростове-на-Дону были задержаны 13 сторонников запрещённого в России движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, обещавшего в этот день "революцию". По версии следствия, трое из них – Мордасов, Сидоров и Шашмин – с помощью агитационных материалов призывали к беспорядкам, а также планировали нападения на полицейских.​

Сами активисты настаивают, что лишь проводили мирные пикеты, которые никак не были связаны с намеченной на тот день "революцией".

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех троих жителей Ростова-на-Дону политзаключёнными, а международная организация Amnesty International – узниками совести. Правозащитники считают доводы следствия неправдоподобными, дело – сфабрикованным, а содержание активистов под стражей – незаконным.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG