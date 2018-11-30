"Мемориал" признал жителя Ростова-на-Дону политзаключённым

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключённым жителя Ростова-на-Дону Вячеслава Шашмина, которого обвиняют в подготовке беспорядков в городе 5 ноября 2017 года. До этого правозащитники присвоили такой же статус еще двум обвиняемым по этому делу – Яну Сидорову и Вячеславу Мордасову.

Ранее международная организация Amnesty International признала всех троих узниками совести. Правозащитники называют доводы следствия неправдоподобными, дело – сфабрикованным, а содержание активистов под стражей – незаконным.

По версии следствия, Мордасов, Сидоров и Шамшин 5 ноября 2017 года призывали к беспорядкам с помощью агитационных материалов, а также планировали нападения на полицейских.​

Сами активисты настаивают, что лишь проводили мирные пикеты, не связанные с намеченной на тот день акцией запрещённой в России организации "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, которую власти признали экстремистской.