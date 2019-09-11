СК отказался возбуждать дело об угрозах адвокату Ирине Бирюковой

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело из-за угроз адвокату фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой, которые ей поступили после публикации видео пыток в ярославской колонии. Решение было вынесено семь месяцев назад, однако ответ правозащитники получили только сейчас.

Эксперты следствия не нашли агрессии и угрозы во фразе "Тебя, тварь, надо посадить лет на десять. За распространение заведомо ложной информации и участие в подготовке к насильственной смене власти в России. Мразь!".

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Публикация появилась благодаря адвокату Макарова – юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой. Заявив об угрозах в свой адрес со стороны сотрудников ФСИН, она обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи, после чего покинула Россию. Позднее она получила государственную защиту.

После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". На данный момент по этому делу арестованы 15 сотрудников ярославской колонии, в том числе замначальника по воспитательной работе.