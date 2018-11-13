Адвокат Ирина Бирюкова получила государственную защиту

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, распространившая видеозапись пыток в ярославской колонии, получила государственную защиту. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Госзащиту также получила дочь адвоката. В сентябре Следственный комитет России отказался предоставить Бирюковой защиту, объяснив это тем, что угрозы сотрудников колонии носили "безадресный характер". Ранее госзащиту получил бывший заключенный Евгений Макаров, которого пытали сотрудники ярославской колонии.

20 июля "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Публикация появилась благодаря адвокату Макарова – юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой. Заявив об угрозах в свой адрес со стороны сотрудников ФСИН, она обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи, после чего покинула Россию.

После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". На данный момент по этому делу арестованы 15 сотрудников ярославской колонии, в том числе – замначальника по воспитательной работе.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК №1. На нем сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые лица, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками.