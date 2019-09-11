Избранные депутаты Мосгордумы призвали прекратить "московское дело"

Избранные депутаты Московской городской думы призвали прекратить политические репрессии и закрыть так называемое "московское дело" о массовых беспорядках. Соответствующее заявление депутатов опубликовано на сайте московского отделения КПРФ.

Авторы документа требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и расследовать сведения о коррупции в московских и федеральных органах власти. Кроме того, депутаты настаивают на отмене результатов электронного голосования, которое, по их мнению, стало "вбросом голосов".

Уточняется, что документ подписали все депутаты, избранные от КПРФ и часть депутатов из других партий. Имена подписавших заявление не раскрываются. Ранее текст письма опубликовали на своих страницах в фейсбуке депутаты Елена Шувалова и Павел Тарасов.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. Избирательная кампания сопровождалась акциями в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не допустили до участия в выборах. После протестов 27 июля в центре Москвы, Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По ним были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.