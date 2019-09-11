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Лицом к событию

Власть ответила на протест?

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Суды, разорительные иски, обыски, аресты, посадки, телеклевета.

Как власть ответила на протесты и провальные для многих ее кандидатов выборы в столице?

В эфире публицист Игорь Яковенко, новые депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин, Максим Круглов, политолог, глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Ведет передачу Михаил Соколов

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 11 сентября в 19:05

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