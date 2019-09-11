Росгвардейцы в Улан-Удэ бросили дымовую шашку и задержали 15 человек

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали 15 участников продолжающейся несколько дней акции протеста. Об этом сообщает "Новая газета".

По свидетельствам очевидцев, около двух часов ночи по местному времени бойцы Росгвардии бросили дымовую шашку в автобус, где находились протестующие, а затем начали жёстко задерживать выбегающих людей. Среди задержанных – депутат регионального парламента Баир Цыренов. 11 сентября суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге. Ещё одного активиста – Дмитрия Баирова – арестовали на пять суток.

Стихийный митинг в столице Бурятии начался 9 сентября. Демонстранты требовали пересмотреть итоги выборов мэра города и освободить двух арестованных сторонников якутского шамана Александра Габышева.

По итогам выборов 8 сентября новым мэром Улан-Удэ стал Игорь Шутенков, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца. Он набрал 52 процента голосов избирателей. Его соперник - кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев – получил голоса 37 процентов голосов. Мархаев заявил о серьёзных нарушениях на прошедших выборах.

Шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен "изгнать" Владимира Путина. Он считает президента России порождением тёмных сил. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями человек. Видео с проповедями шамана набрали больше миллиона просмотров.​