Лидера протестов в Улан-Удэ арестовали на пять суток

Суд в Улан-Удэ арестовал на пять суток блогера Дмитрия Баирова, задержанного 10 сентября после стихийного митинга на центральной площади города. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

На заседании не были допущены слушатели и журналисты. 12 сентября суд рассмотрит ещё два дела заведённых на Баирова - о мелком хулиганстве и о неповиновении полиции.

В центре столицы Бурятии Улан-Удэ во вторник сотрудники ОМОНа и Росгвардии жестко разогнали участников митинга, который начался 9 сентября. Демонстранты требовали пересмотреть итоги выборов мэра города и освободить двух арестованных сторонников якутского шамана Александра Габышева. Два человека были задержаны.

По итогам выборов, прошедших в единый день голосования 8 сентября, новым мэром Улан-Удэ стал временно исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Шутенков, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца. Он набрал 52 процента голосов избирателей. Его соперник - кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев – получил голоса 37 процентов голосов. Мархаев заявил о нарушениях на прошедших выборах, назвав их "самыми изощрёнными и грязными из всех, в которых довелось участвовать".

Шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.​