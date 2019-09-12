К Соболь и Албурову подали ещё пять исков из-за протестов в Москве

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову подали пять новых исков. Ответчики предполагают, что они связаны с акцией 3 августа в Москве. Заседание по ним назначено на 13 сентября, рассказал Албуров "МБХ медиа".

Копии документов из суда он опубликовал в твиттре.

Новые иски только к Соболь и Албурову подали Московский метрополитен, "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги", а также двое индивидуальных предпринимателей. В иске метрополитена указана сумма в 272 тысячи рублей. Сумма других исковых требований пока неизвестна.

В середине августа "Мосгортранс", Московский метрополитен и "Автомобильные дороги" подали иски к организаторам акций 27 июля и 3 августа в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. . Ответчиками по ним выступили 10 оппозиционеров, в том числе - Любовь Соболь и Георгий Албуров. 10 сентября суд удовлетворил иск "Мосгортранса" на 1,2 миллиона рублей.

Накануне Коптевский районный суд Москвы отложил до 18 сентября решение по иску государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" к оппозиционерам. Компания требует выплатить 11,5 миллионов рублей в качестве компенсации за якобы вытоптанный участниками протестов 27 июля газон.