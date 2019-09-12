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МВД: демонстранты в Улан-Удэ применили слезоточивый газ к полиции

Стихийный протест в центре Улан-Удэ, 9 сентября 2019 года

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МВД Бурятии обвинило участников протестов в Улан-Удэ в применении слезоточивого газа против сотрудников полиции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства. Администрация Улан-Удэ заявила об угрозах взрывов – от властей требуют назначить перевыборы мэра города.

По данным полиции, ночью в пешеходной зоне площади Советов в Улан-Удэ был припаркован автобус, в котором находились местные жители. К ним подошли инспекторы ДПС и потребовали покинуть автобус. Это связано с тем, что движение в центре города было перекрыто из-за празднования 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.

Находившиеся в автобусе люди отказались выходить, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ, утверждают в полиции. В связи с этим было задержано 17 человек. Утром почти всех отпустили.

Накануне сообщалось, что сотрудники Росгвардии бросили в автобус дымовую шашку, а когда люди стали задыхаться и выбегать, их хватали и клали на асфальт. Одна из женщин была беременная, рассказал корреспондент "Новой газеты".

Кроме того, в четверг администрация города получила письмо с угрозой взрывов в городе . Как сообщило издание "Байкал daily", письмо поступило через интернег-приёмную. В нём говорится о минировании зданий вокзалов, колледжей, вузов, школ, детских садов, храмов, торговых центров. Авторы называют себя активистами, они требуют назначить перевыборы мэра и освободить всех задержанных в ходе стихийного протеста.

  • Стихийный митинг в Улан-Удэ начался 9 сентября. Около 200 человек вышли на городскую площадь с требованием освободить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет из Якутска в Москву, чтобы провести "обряд изгнания" Владимира Путина.
  • Позже протестующие потребовали устроить перевыборы мэра, на которых победил Игорь Шутенков, выдвигавшийся при поддержке "Единой России".
  • Несколько сотен сторонников проигравшего кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева вышли на центральную площадь Улан-Удэ, требуя повторного голосования.

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