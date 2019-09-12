Росфинмониторинг включил Егора Жукова в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс обвиняемого "по московскому делу" студента Высшей школы экономики Егора Жукова в список экстремистов и террористов. Это следует из информации, опубликованной на сайте службы 12 сентября. Теперь Егор Жуков не сможет пользоваться своими банковскими счета, так как они заблокированы. Ранее эксперт ФСБ нашёл экстремизм во фразе Жукова о необходимости "любых форм протеста".

С лингвистическим заключением эксперта ФСБ по этому делу ознакомилась "Новая газета". Речь идёт о ролике в ютьюбе, опубликованном Жуковым ещё в 2017 году.

Издание также приводит отзыв филологов и членов-корреспондентов Российской академии наук на исследование эксперта ФСБ. Они пришли к выводу, что эксперт вырвал фразы Жукова из контекста ипридал противоположный смысл. На самом деле в заявлении Жукова речь идёт о мирном протесте.

Первоначально Егор Жуков обвинялся в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля в Москве с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. В начале августасуд отправил его в следственный изолятор на основании протокола просмотравидео, в котором утверждалось, что Жуков "делает жесты направо".

3 сентября Следственный комитет снял с Жукова обвинения в массовых беспорядках и предъявилновые – в призывах к экстремисткой деятельности через интернет. В тот же день Жукова перевели под домашний арест.

Освободить Егора Жукова и других учащихся, арестованных по "московскому делу", требуют представители научного сообщества в России и за её пределами.