Сепаратисты "ЛНР" передали Украине 54 заключённых

Сепаратисты самопровозглашённой "Луганской народной республики" на востоке Украины передали властям страны 54 заключённых. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По её словам, самому младшему из переданных – 26 лет, а самому старшему – 61 год.

Одного из заключённых "после прохождения всех необходимых процедур" освободят уже сегодня – "в связи с окончанием срока отбывания наказания", отметила Денисова. Кроме этого, как заявила украинский омбудсмен, "ЛНР" передала Киеву 10 уголовных дел, по которым осуждённые на территории сепаратистов смогут обратиться в суд порядке апелляции или кассации.

Всего с конца 2018 года "ЛНР" выдала украинским властям 373 осуждённых, "ДНР", в свою очередь, выдали 13 человек.