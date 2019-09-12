Четверо из 24 украинских моряков, отпущенные 7 сентября в рамках крупного обмена заключенными между Россией и Украиной, проводят пресс-конференцию в Киеве.

В ней принимают участие капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования; старшина Олег Мельничук – командир рейдового буксира "Яны Капу" – буксира, который был протаранен российскими пограничниками 25 ноября 2018 года; матрос Андрей Артеменко – старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск", который получил ранение во время захвата украинских суден в Черном море; старший матрос Андрей Опрыско малого бронированного артиллерийского катера "Никополь".

Телеканал "Настоящее время" ведет трансляцию этого события.

Денис Гриценко поблагодарил руководителей государства за освобождение, волонтеров – за помощь, а СМИ – за поддержку. По его словам, благодаря информации об их нахождении в заключении моряки получали письма от людей со всего миру и они очень помогали держаться в тяжелые минуты. Гриценко принес на пресс-конференцию открытки в виде корабликов, которые передавали ему в тюрьму дети и сказал, что они добавляли ему сил. Другие участники конференции тоже присоединились к этим словам.

Олег Мельниченко заявил, что экипаж во время перехода действовал слаженно и в соответствии с правилами, ему удавалось уворачивались от нападения, когда произошло столкновение с пограничными катерами России. Денис Гриценко заявил, что передислокация суден из Одессы в Мариуполь была плановой: получили боевое распоряжение. Также были инструкции на случай столкновений, провокаций и агрессии, но "мы шли туда с мирными целями", а нормы международного права и договор между Россией и Украиной об использовании Керченского пролива не предусматривал возможности открывать огонь. "Эта ситуация не была предусмотрена ни одной, ни другой стороной, и решения приходилось принимать на месте. И было принято решение не стрелять в ответ. Я его принял", – заявил Гриценко.

Андрей Опрыско сказал, что благодаря тому, что была поддержка родных удавалось держаться в заключении.

Все моряки продолжат службу в Вооруженных сил Украины.

24 украинских моряка – это большая часть освобожденных 7 сентября по обмену украинцев. Они были задержаны в Черном море 25 ноября 2018 года после того, как Россия не позволила украинским военным судам пройти под арками Керченского моста, чтобы пополнить флот, обеспечивающий охрану Азовского моря. Украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт Мариуполь в Азовском море, были тогда остановлены с применением оружия. Судна впоследствии отконвоировали в Керчь. Военные были арестованы и позднее помещены в московские СИЗО. Их обвинили в нарушении государственной границы России, но сами моряки считали себя военнопленными.

Затем, в мае этого года, последовало решение Международного трибунала ООН по морскому праву, признавшего незаконными действия России и постановившего немедленно освободить украинских военнослужащих. Но и после этого решения моряки не были освобождены. В начале сентября газета "Коммерсант" писала, что освобождение моряков откладывалось из-за юридических сложностей: якобы не могли найти основания юридически оформить передачу моряков Украине, поскольку они не были осуждены в России и их нельзя было помиловать указом президента.

В указе Владимира Путина, подписанном накануне обмена, говорится о помиловании лишь 11 осужденных украинских граждан, переданных Киеву по обмену. Моряки были отпущены под личные обязательства. В случае оказавшихся в России по обмену, речь шла о 16 помилованных осужденных, остальные также были отпущены под личное обязательство. Моряки были переданы Москвой Киеву при условии, что они будут являтся в суд во время следующих заседаний.

Прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве, возбудила в 2018 году уголовное дело по факту захвата трех украинских суден и их экипажей. В нем моряки рассматриваются как военнопленные. В феврале этого года было объявлено, что подозреваемыми в этом деле являются командующий войсками Южного военного округа России Александр Дворников, командующий Черноморским флотом России Александр Моисеев, а также пять военнослужащих-пограничников Пограничного управления ФСБ России в Крыму.