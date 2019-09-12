МИД России обратился в Интерпол с связи с обнаружением в США бывшего сотрудника российской Администрации президента Олега Смоленкова. Ранее ряд СМИ предположил, что бывший российский дипломат был агентом ЦРУ, вывезенным в Америку в целях безопасности.

В России он числится пропавшим без вести, — цитирует официального представителя российского ведомства агентство "Интерфакс".

"Гражданин России исчез на территории иностранного государства

вместе со своей семьей. По этому факту, насколько мы знаем, в России

сразу же было возбуждено уголовное дело, — цитирует агентство представителя МИД Марию Захарову. — Спустя два года американские средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится в США".

По её словам, информация об обнаружении российского чиновника должна быть проверена.

Имя Олега Смоленкова ранее упоминалось в связи с информацией о завербованном ЦРУ высокопоставленном российском чиновнике. Сотрудник американской разведки, по данным СМИ, несколько десятилетий строил карьеру в российском МИД и Администрации президента, а в 2017 году был вывезен из России через Черногорию из-за опасности разоблачения.

Смоленков не менее пяти лет работал в аппарате помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова, сообщала газета "Ведомости". Чиновник работал также в посольстве России в США и в аппарате российского правительства. Ему был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майора).

В июне 2018 года Смоленков с женой купили дом в округе Стаффорд в Вирджинии. Особняк площадью 760 квадратных метров был оценён в 925 тысяч долларов, большая часть соседей — сотрудники и ветерены ФБР и военной службы США, выяснил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода. После публикаций о вывезенном из России агенте ЦРУ он покинул свой дом в неизвестном направлении.