Памятник маршалу Коневу в Праге будет перенесён

Совет депутатов пражского муниципального района Прага-6 в четверг принял решение переместить памятник советскому маршалу Ивану Коневу с одной из площадей на другое место - вероятнее всего, в музей. На месте, где сейчас стоит статуя маршала, должен появиться новый памятник освобождению Праги от нацизма. Точная дата переноса не определена.

Судьба установленного в 1980 году памятника маршалу Коневу вызывает споры в чешском обществе уже несколько лет. Противники демонтажа памятника указывают на то, что именно войска маршала Конева освободили Прагу 9 мая 1945 года. Сторонники демонтажа памятника или его переноса указывают на роль Конева в подавлении Венгерского национального восстания (1956) и его участие в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию (1968), а также на то, что к моменту прихода советских войск в Прагу в мае 1945-го немцы фактически уже капитулировали.

В последние годы неизвестные регулярно обливали памятник Коневу краской. Последний такой случай произошёл в преддверии 21 августа - годовщины ввода советских войск в 1968 году. После этого глава муниципалитета Праги-6 Ондржей Коларж предложил демонтировать статую и передать её посольству России, с тем чтобы она была установлена на его территории.

Это предложение вызвало резкую критику российских официальных лиц. Министр культуры Владимир Мединский сравнил Коларжа с нацистским гауляйтером. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию чешской общественности. Некоторые муниципальные депутаты заявили, что решили поддержать перенос памятника в знак протеста против российской риторики. В свою очередь, президент Чехии Милош Земан выступил в защиту памятника Коневу и раскритиковал руководство Праги-6. В защиту памятника выступили также чешские коммунисты и националисты.