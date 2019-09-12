Памятник маршалу Коневу в Праге будет перенесён

Совет депутатов пражского муниципального района Прага-6 в четверг принял решение переместить памятник советскому маршалу Ивану Коневу с одной из площадей на другое место - вероятнее всего, в музей. На месте, где сейчас стоит статуя маршала, должен появиться новый памятник освобождению Праги от нацизма. Точная дата переноса не определена.
Судьба установленного в 1980 году памятника маршалу Коневу вызывает споры в чешском обществе уже несколько лет. Противники демонтажа памятника указывают на то, что именно войска маршала Конева освободили Прагу 9 мая 1945 года. Сторонники демонтажа памятника или его переноса указывают на роль Конева в подавлении Венгерского национального восстания (1956) и его участие в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию (1968), а также на то, что к моменту прихода советских войск в Прагу в мае 1945-го немцы фактически уже капитулировали.
В последние годы неизвестные регулярно обливали памятник Коневу краской. Последний такой случай произошёл в преддверии 21 августа - годовщины ввода советских войск в 1968 году. После этого глава муниципалитета Праги-6 Ондржей Коларж предложил демонтировать статую и передать её посольству России, с тем чтобы она была установлена на его территории.
Это предложение вызвало резкую критику российских официальных лиц. Министр культуры Владимир Мединский сравнил Коларжа с нацистским гауляйтером. Это, в свою очередь, вызвало резкую реакцию чешской общественности. Некоторые муниципальные депутаты заявили, что решили поддержать перенос памятника в знак протеста против российской риторики. В свою очередь, президент Чехии Милош Земан выступил в защиту памятника Коневу и раскритиковал руководство Праги-6. В защиту памятника выступили также чешские коммунисты и националисты.
- Памятник находится в собственности Праги-6. МИД Чехии ранее заявлял, что выступает против его демонтажа, но подчёркивал, что органы власти Чехии не могут повлиять на решение властей муниципального района.
- В принятом в четверг решении говорится, что памятник должен быть "с достоинством" перенесён, лучше всего в музейное учреждение, однако точное место, куда он будет перенесён, не указано.
- На заседании звучали разные предложения относительно того, как должен выглядеть новый памятник и в честь кого он должен быть установлен - бойцов Красной Армии, отрядов Русской освободительной армии ("власовцев"), которые помогли чешским повстанцам в мае 1945 года бороться с нацистами, участников чешского Движения сопротивления или всех причастных к освобождению Праги. Решение об этом будет принято по итогам творческого конкурса.
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