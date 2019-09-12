Что ищут у Навального?

Выборы закончились - начались репрессии. Обыски в масштабах всей страны в штабах ФБК. Обыски у координаторов движения "Голос". Какие цели преследуют власти? Обсуждают: общественный активист, помощник Ильи Яшина Вероника Шульгина, эксперт движения "Голос" Станислав Андрейчук, политик Иван Тютрин. Эфир в 19:05.

Звоните по номеру 8-800-200-22-12.