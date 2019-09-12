Что ищут у Навального?

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Обыск в московском офисе ФБК 8 августа 2019

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Выборы закончились - начались репрессии. Обыски в масштабах всей страны в штабах ФБК. Обыски у координаторов движения "Голос". Какие цели преследуют власти? Обсуждают: общественный активист, помощник Ильи Яшина Вероника Шульгина, эксперт движения "Голос" Станислав Андрейчук, политик Иван Тютрин. Эфир в 19:05.

Звоните по номеру 8-800-200-22-12.

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