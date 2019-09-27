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Лицом к событию. Роковой треугольник: два американца и один украинец

Лицом к событию. Роковой треугольник: два американца и один украинец
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Президента США обвиняют в том, что он попытался вмешаться в ход своих же собственных выборов с помощью президента Украины. По мнению его противников он пытается "утопить" своего потенциального конкурента Джо Байдена посредством компромата на его сына, имеющего отношение к украинскому бизнесу. Если бы не вскрылся телефонный разговор, узнали бы об этой истории в США и Украине? Если да, то по каким признакам? Повлияет ли скандал на политические судьбы всех троих его участников - Трампа, Байдена и Зеленского? Обсуждают политик Владимир Милов (Россия), журналист Леонид Швец (Украина), политологи Андрей Коробков и Андрей Пионтковский (оба - США).

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