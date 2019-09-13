Политэмигрантка из России сыграла главную роль в спектакле в Бельгии

В Бельгийском национальном театре 12 сентября прошла премьера спектакля "Память деревьев", посвященного аварии на прризводственном объединении "Маяк" под Челябинском. Она произошла в 1957 году и считается одной из крупнейших радиационных катастроф в истории. Одну из главных ролей – самой себя – в нем сыграла Надежда Кутепова, правозащитница и эколог, которая много лет занимается защитой прав пострадавших от аварии на "Маяке".

В 2015 гоу ей пришлось уехать из России. Это произошло после того, как НКО "Планета надежд" была признана иностранным агентом, а на канале "Россия" Кутепову фактически обвинили в промышленном шпионаже. Через год после отъезда она получила политическое убежище во Франции.

Спектакль рассказывает о нескольких судьбах. Один из героев – вымышленный ликвидатор аварии на ПО "Маяк". Другая героиня – правозащитница, вынужденная бежать из страны. Во время работы над постановкой творческая группа приезжала на Южный Урал и сняла несколько интервью с пострадавшими при аварии. Фрагменты этих бесед также используются в спектакле.

"Память деревьев" открывает новый сезон в Бельгийском национальном театре. На своей странице в фейсбуке Надежда Кутепова после премьеры написала: "Ура! Премьера спектакля состоялась. Аншлаг ! 550 зрителей. Чтобы не волноваться, я себе представляла, что я в суде защищаю своих беззащитных…"

В течение двух недель каждый вечер "Память деревьев" будет идти на сцене Бельгийского национального театра, а затем отправится на гастроли по Франции.