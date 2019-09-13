Треть мужчин в России оправдывают поступок сестёр Хачатурян

33 процента мужчин и 47 процентов женщин в России считают оправданным поступок сестёр Хачатурян, убивших отца, который годами избивал и насиловал их. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". 29 процентов россиян не согласны с теми, кто выступает в защиту сестёр Хачатурян, ещё 30 процентов затруднились ответить.

Согласно опросу социологов, каждый третий житель России сталкивался с домашним насилием в собственной семье и своем ближайшем окружении. 5 процентов признались, что являются объектом насилия в своей семье или практикуют его сами. Чаще о домашнем насилии говорили женщины и люди с образованием ниже среднего.

Всего за прошлый год от рук партнёров или мужей в России погибло более 700 женщин. За 8 месяцев этого года жертвами стали почти 850 женщин.

Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия.

В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.