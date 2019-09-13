Треть мужчин в России оправдывают поступок сестёр Хачатурян

33 процента мужчин и 47 процентов женщин в России считают оправданным поступок сестёр Хачатурян, убивших отца, который годами избивал и насиловал их. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". 29 процентов россиян не согласны с теми, кто выступает в защиту сестёр Хачатурян, ещё 30 процентов затруднились ответить.
Согласно опросу социологов, каждый третий житель России сталкивался с домашним насилием в собственной семье и своем ближайшем окружении. 5 процентов признались, что являются объектом насилия в своей семье или практикуют его сами. Чаще о домашнем насилии говорили женщины и люди с образованием ниже среднего.
Всего за прошлый год от рук партнёров или мужей в России погибло более 700 женщин. За 8 месяцев этого года жертвами стали почти 850 женщин.
Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия.
В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
- Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в Москве летом 2018 года. Девушки сами вызвали полицию и в ходе допроса признались в убийстве отца. Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян, а затем и прокуратура подтвердили, что отец избивал и насиловал их.
- В июне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 20 лет лишения свободы. В России проходят акции в их поддержку.