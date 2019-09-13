Прокуратура Чехии прекратила уголовное дело против премьера Бабиша

Прокуратура Чехии прекратила уголовное преследование премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого обвиняли в мошенничестве со средствами Европейского союза.

Как заявил в пятницу представитель прокуратуры в Праге, следствие пришло к выводу, что семейная фирма Бабиша "Гнездо аиста" являлась "малым или средним предприятием" и, следовательно, имела право просить дотации на развитие малого и среднего бизнеса у ЕС. Прекращено также уголовное преследование жены Бабиша и других его родственников.

Уголовное дело против Бабиша было возбуждено в 2017 году. Политика и одного из крупнейших бизнесменов Чехии обвиняли в том, что он ввёл ЕС в заблуждение при получении дотации размером в 50 миллионов евро для сооружения комплекса для отдыха "Гнездо аиста". Несмотря на обвинения в адрес Бабиша, его партия одержала победу на парламентских выборах в 2017 году, ей удалось составить правящую коалицию, а Бабиш - вопреки протестам оппозиции - стал премьером.

Весной 2019 года Андрей Бабиш сменил министра юстиции на лояльного себе человека. Оппозиция заявила, что цель этого решения - добиться прекращения уголовного дела против премьера. Серия уличных протестов завершилась массовым митингом в Праге, крупнейшим за последние 30 лет, со времён "Бархатной революции".

Бабиш, который пользуется поддержкой президента Милоша Земана, однако, остался на своём посту.