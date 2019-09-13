Офицера ФСБ приговорили к четырём годам колонии за пытки

Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением с применением оружия с тяжкими последствиями. Суд также обязал Кирсанова выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей в качестве компенсации. Кроме того, ему запретили два года занимать должности в Вооруженных силах. Об этом сообщает "Медиазона".

По версии следствия, 7 мая прошлого года 25-летний сотрудник УФСБ по Петербургу и Ленобласти Илья Кирсанов во время обыска воткнул закованному в наручники бизнесмену Игорю Саликову в задний проход охотничий карабин "Тигр". В результате у пострадавшего диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и другие травмы.

Накануне прокурор во время прений запросил для обвиняемого четыре с половиной года колонии общего режима. Кирсанов отказался признать себя виновным и вновь повторил свою версию о том, что потерпевший сам нанес себе увечья.

Во время судебного следствия стало известно, что Кирсанов еще почти год работал в ФСБ после возбуждения уголовного дела. Обвинения ему предъявили только в мае. Он находился под подпиской о невыезде.

При этом потерпевший Игорь Саликов находится в следственном изоляторе Новые Кресты по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. Именно в рамках расследования этого дела офицер ФСБ Кирсанов проводил обыск в доме Саликова в мае 2018 года.