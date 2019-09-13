МИД России пригрозил Чехии "ответом" на перенос памятника Коневу

МИД России заявил, что принятое пражскими муниципальными властями решение о переносе памятника маршалу Ивану Коневу "не останется без ответа" и способно "стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях". Само решение совета депутатов района Прага-6, где находится памятник, в МИД назвали "циничным" и охарактеризовали как "выходку".

Решение о переносе памятника Коневу осудили и другие представители российских властей. Член Совета Федерации Алексей Пушков при этом похвалил президента Чехии Милоша Земана, который выступает против переноса памятника.

Споры о памятнике Коневу продолжаются в Чехии уже несколько лет. С новой силой они вспыхнули после того, как в августе в преддверии годовщины ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году неизвестные облили монумент краской. Сторонники демонтажа памятника указывают на роль Конева в подавлении восстания в Будапеште в 1956 году и подготовке к подавлению "Пражской весны" в 1968-м, а также на двойственную роль Красной Армии в странах Восточной Европы - освободив их от нацизма, она одновременно способствовала их попаданию в советскую сферу влияния после Второй мировой войны. Противники переноса памятника заявляют, что именно войска маршала Конева освободили Прагу в мае 1945 года.

12 сентября совет депутатов района Прага-6, в собственности которого находится памятник, постановил переместить его на другое место (пока неясно, какое), а на его месте установить новый монумент освобождению Праги. Депутаты заявили о недопустимости давления со стороны российских властей и, в частности, осудили министра культуры России Владимира Мединского, который сравнил главу пражского района с нацистским гауляйтером. При этом они подчеркнули, что не ставят под сомнение роль Красной Армии в освобождении Чехословакии от нацистов.