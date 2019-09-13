Анатолий Чубайс назвал "позорными" дела Серебренникова и Калви

Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс назвал "позорными" уголовные дела против режиссёра Кирилла Серебренникова и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

По мнению Чубайса, сейчас гражданский и судебный процессы, по сути, подменяются уголовным. "В ситуации, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить нормальным арбитражным или общегражданским судом, у нас появляется уголовное дело", – сказал Чубайс, выступая в пятницу на Московском финансовом форме.

Среди таких дел глава Роснано назвал дела Серебренникова и Калви, подчеркнув, что ещё сотни тысяч подобных дел остаются невидимыми.

Чубайс напомнил, что в Конституции России закреплена защита частной собственности, а отвечает за это именно правоохранительная система. "Давайте попробуем спросить с нашей правоохранительной системы за то, что написано в Конституции", – предложил он.

Президент Сбербанка Герман Греф, тоже присутствовавший на пленарной сессии, назвал предложение Чубайса бессмысленным, потому что его невозможно реализовать, а его самого – романтиком, пишут "Ведомости".

Ранее в своём выступлении Чубайс сравнил управление государством с вождением автомобиля, где педаль газа – экономика, а педаль тормоза – правоохранительная система. "Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат". В результате роста экономики нет, сказал Чубайс.