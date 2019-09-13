Анатолий Чубайс назвал "позорными" дела Серебренникова и Калви

Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс назвал "позорными" уголовные дела против режиссёра Кирилла Серебренникова и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
По мнению Чубайса, сейчас гражданский и судебный процессы, по сути, подменяются уголовным. "В ситуации, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить нормальным арбитражным или общегражданским судом, у нас появляется уголовное дело", – сказал Чубайс, выступая в пятницу на Московском финансовом форме.
Среди таких дел глава Роснано назвал дела Серебренникова и Калви, подчеркнув, что ещё сотни тысяч подобных дел остаются невидимыми.
Чубайс напомнил, что в Конституции России закреплена защита частной собственности, а отвечает за это именно правоохранительная система. "Давайте попробуем спросить с нашей правоохранительной системы за то, что написано в Конституции", – предложил он.
Президент Сбербанка Герман Греф, тоже присутствовавший на пленарной сессии, назвал предложение Чубайса бессмысленным, потому что его невозможно реализовать, а его самого – романтиком, пишут "Ведомости".
Ранее в своём выступлении Чубайс сравнил управление государством с вождением автомобиля, где педаль газа – экономика, а педаль тормоза – правоохранительная система. "Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат". В результате роста экономики нет, сказал Чубайс.
- 11 сентября суд вернул в прокуратуру дело о хищении бюджетных денег в "Седьмой студии", по которому проходит Кирилл Серебренников. Самого режиссёра отпустили из-под подписки о невыезде.
- Майкла Калви арестовали в середине февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает.
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